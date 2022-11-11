Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajerini kovdu

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Mauro Icardi'nin attığı gollerle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmiş ve camiada yüzler gülmüştü. Sarı-kırmızılılarda galibiyetin sevinci yaşanırken, şoke eden bir gelişme yaşanmıştı ve yeni transfer Lucas Torreira'nın menajeri, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekmişti.

Kulübe ihtar çektiği için kovuldu

Lucas Torreira'nın menajerinin bu hamlesi sosyal medyada gündem olurken, Uruguaylı yıldızdan ise flaş bir hamle geldi. Torreira, alacakları sebebiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden menajerinin işine son verdi.

Kendisine bilgi vermeden ihtar çekmiş

Çekilen ihtardan bilgisinin olmaması ve kendisine haber verilmeden bu durumun gerçekleşmiş olmasına sinirlenen Lucas Torreira, menajeriyle çalışmayı bıraktı. Galatasaray, sezon başında oyuncuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.