Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajerini kovdu
Başakşehir maçı öncesi Lucas Torreira'nın menajerinden şoke eden bir hamle gelmişti. Uruguaylı yıldızın menajeri, maaş ve imaj hakları ödemesinin yapılmaması nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe ihtar çekmişti. Bu durumdan habersiz olan Lucas Torreira, menajerinin işine son verdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Mauro Icardi'nin attığı gollerle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmiş ve camiada yüzler gülmüştü. Sarı-kırmızılılarda galibiyetin sevinci yaşanırken, şoke eden bir gelişme yaşanmıştı ve yeni transfer Lucas Torreira'nın menajeri, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekmişti.
Kulübe ihtar çektiği için kovuldu
Lucas Torreira'nın menajerinin bu hamlesi sosyal medyada gündem olurken, Uruguaylı yıldızdan ise flaş bir hamle geldi. Torreira, alacakları sebebiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden menajerinin işine son verdi.
Kendisine bilgi vermeden ihtar çekmiş
Çekilen ihtardan bilgisinin olmaması ve kendisine haber verilmeden bu durumun gerçekleşmiş olmasına sinirlenen Lucas Torreira, menajeriyle çalışmayı bıraktı. Galatasaray, sezon başında oyuncuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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