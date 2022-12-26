Lucas Torreira'dan eleştirilere gece yarısı yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın İstanbulspor'u konuk ettiği karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Lucas Torreira, büyük eleştiri toplamıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Torreira'ya maç esnasında tepki göstermişti. Lucas Torreira'dan tepkilere flaş bir yanıt geldi.

Hakeme karşı çıkınca kartı gördü

Galatasaray'ın sahasında İstanbulspor'u konuk ettiği karşılaşmada Lucas Torreira'nın gördüğü sarı kart, sarı-kırmızı tribünlerin tepkisini çekti. Karşılaşmanın 89. dakikasında Okan Buruk tarafından oyundan alınan Torreira, sahayı en yakın noktadan terk etmek yerine kulübe yönelmekte ısrar edince hakem Abdülkadir Bitigen tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

İstanbulspor maçı öncesinde 3 sarı kartı bulunan Lucas Torreira, Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Galatasaray taraftarları ise sosyal medyada Torreira'nın Noel haftası nedeniyle kendine tatil verdiği yorumlarını yaptı.

Okan Buruk'tan açıklama geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Torreira'ya çok kızdığını ifade etti. Buruk, "Sarı kart sınırında olduğu ve cezalı duruma düştüğü için sinirlendim. Daha önce bir tane daha böyle kolay sarı kart gördü. Hakem kenardan çıkmasını istedi, o ille ortadan çıkacağım dedi ve kart görüp cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen takımlar, oyuncular plan yapar, 'Bu maç kart göreyim' falan der ama bizim böyle bir planımız yok. Sivas deplasmanında cezalı duruma düştü. Cezalı, sakat olan hiçbir oyuncuyu bir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyorlar. Diğer arkadaşlarıyla antrenman yapacak." dedi.

Torreira cevap verdi: "Ben de insanım"

Lucas Torreira gece geç saatlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve kendisine gösterilen tepkilere yanıt verdi. Uruguaylı yıldız paylaşımında "Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.