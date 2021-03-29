Lübnan Titanik gibi batacak

Berri, bugün meclisin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, “Eğer hükümet kurulamazsa bütün ülke tehlikede. İstisnasız hepimiz Titanik gemisi gibi batacağız” dedi.

Lübnan’da 1975 ile 1990 yılları arasındaki iç savaştan bu yana yaşanan en ciddi mali kriz, ülkenin istikrarına büyük tehdit oluşturuyor. Ülkede yeni bir hükümet kurulmadan dış yardım almak için gereken reformlar da uygulanamıyor.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri ile Cumhurbaşkanı Mişel Avn arasında yeni bir hükümet kurulması konusundaki anlaşmazlık aylardır sürüyor.

Bu arada Meclis, Enerji Bakanı’nın bu ayın sonunda elektrik üretimi için gerekli nakidin bittiği yönünde uyarıda bulunmasının ardından, elektrik üretimine yönelik yakıt ithalatına tahsis edilecek 200 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Lübnan’ın dört ana elektrik üreticisinden biri olan Zahrani elektrik santrali, yakıt yetersizliği nedeniyle kapatılmak zorunda kalmıştı.