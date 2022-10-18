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Lübnan Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin kapsamında, Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2021'den itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

 Lübnan Tezkeresi'ne ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerinde siyasi parti grupları görüşlerini aktardı. HDP dışındaki tüm partiler tezkereye destek verdi. TSK'nın Lübnan'da Bulunan Unsurlarının Görev Süresinin 1 Yıl Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne ilişkine ilişkin TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’da konuştu. Türkiye'nin dünyanın her yerinde maznum halklara yardım ettiğini, barışa destek verdiğini hatırlatan Aydın, ayrıca  Lübnan'daki gelişmelerin bölgesel açıdan önemi de dikkat çekti.

 Daha sonra şahsı adına söz alan milletvekilleri Lübnan Tezkeresi'ne ilişkin fikirlerini aktardılar. Görüşmelerin ardından yapılan oylamayla TSK'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı çerçevesinde UNIFIL'e katkı sağlamak amaçlı görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi oylanarak kabul edildi.

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