LPG'ye zam, motorine indirim!
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 65 kuruş indirim, LPG oto gaza ise 1 lira 7 kuruş zam geldi.
Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından indirim ve zam haberleri birbirini izliyor.
1 8
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 65 kuruş indirim yapıldı.
2 8
LPG'ye ise 1 lira 7 kuruş zam geldi.
3 8
Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 21 lira 87 kuruşa, Ankara'da 22 lira 16 kuruşa, İzmir'de 22 lira 20 kuruşa geriledi.
4 8