Araç sahipleri dikkat: LPG'ye zam geliyor!

Brent petroldeki dalgalanma devam ediyor. Brent petrol varil fiyatı 77,64 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Otogaza zam

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 29 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıtta son durum

Motorin grubuna 21 Mart günü 80 kuruş zam yapılmıştı. Zam ile birlikte motorinin fiyatı 20 lirayı aştı. Akaryakıtta son olarak 28 Mart 2023 tarihi itibari ile 81 kuruşluk benzine indirim yapılmıştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.