LPG'ye indirim, motorine zam geliyor!
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye indirim beklenirken, motorine zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Son olarak sektör temsilcilerinden, araç sürücülerini hem sevindirecek hem üzecek bir gelişme yaşandı.
LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim
LPG grubunda 5 Haziran Çarşamba gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Motorin grubunda ise 12 kuruşluk zam beklentisi var. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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