LPG'ye indirim, motorine zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son olarak sektör temsilcilerinden, araç sürücülerini hem sevindirecek hem üzecek bir gelişme yaşandı.

LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim

LPG grubunda 5 Haziran Çarşamba gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Motorin grubunda ise 12 kuruşluk zam beklentisi var. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.