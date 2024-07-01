LPG'ye 1 liranın üzerinde zam geldi!
Geçtiğimiz hafta akaryakıta yapılan zammın ardından bugün de LPG'ye zam geldiği bildirildi. Otogaz grubuna yapılan zam yarın gece yarısından itibaren (3 Temmuz 2024) geçerli olacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatları haricinde otogaz fiyatlarını da takibe devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta akaryakıta gelen zammın ardından, bugün de otogaz grubuna zam yapıldı.
Otogaza zam geldi
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre otogaza 1,80 lira zam geldi.
Fiyat artışı 3 Temmuz Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak.
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