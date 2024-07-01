LPG'ye 1 liranın üzerinde zam geldi!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatları haricinde otogaz fiyatlarını da takibe devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta akaryakıta gelen zammın ardından, bugün de otogaz grubuna zam yapıldı.

Otogaza zam geldi

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre otogaza 1,80 lira zam geldi.

Fiyat artışı 3 Temmuz Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak.