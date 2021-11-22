LPG otogaza zam geldi

Akaryakıt ürünlerinde dolar kurundaki yükselişin etkisiyle zamlar sürüyor.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 23 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın litresine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 19 kuruş zam yapıldı.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında LPG otogazın litre fiyatı 7,57 TL seviyesine yükselecek. Ankara'da ortalama LPG otogaz fiyatı 7,59 TL'ye, İzmir'de ise 7,43 TL'ye çıkacak