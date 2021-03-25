Löw ilk kez konuştu! Fenerbahçe'ye açık kapı

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Erol Bulut ile yollarını ayırmayı düşünen Fenerbahçe'ye açık kapı bıraktı.

Fenerbahçe'nin teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirmek istediği iddia edilen Almanya Milli Takımı hocası Joachim Löw konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Turnuvadan sonra belki bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim" dedi.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, milli takımdan ayrıldıktan sonraki yol haritasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Alman teknik adam, Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığının altını çizerken, "Menajerim neyi kiminle konuşuyor bilmiyorum ve turnuvaya kadar hiçbir şey duymak istemediğimi söyledim ona. Turnuvadan sonra belki bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim ama şu anda tüm konsantrasyonum Avrupa Şampiyonası'nda" ifadelerini kullandı.