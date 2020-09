Louisville sokaklarında protestolar şiddetlendi: 2 polis vuruldu, FBI devreye girdi

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville'de, eyalet savcısının 26 yaşındaki siyah Amerikalı kadın Breonna Taylor'ın öldürülmesinde parmağı olan polislerin herhangi bir suçlamaya maruz kalmayacağını söylemesinin üzerine sokaklar karıştı.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı #Louisville şehrinde kaos



🔹Göstericiler mahkeme binasını ve yolları ateşe verdi

🔹Devam eden protesto gösterilerinde 2 polis memuru vuruldu. Olaylar sürüyor. pic.twitter.com/7CQMPD9CW1 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 24, 2020

Yaşanan kargaşada 2 polis memurunun vurulduğu öne sürüldü. FBI, bir polisin vurulması üzerine SWAT ekibinin devreye girdiğini duyurdu.

The FBI Louisville SWAT team has responded to an LMPD officer being shot and will continue to assist in the investigation. — FBI Louisville (@FBILouisville) September 24, 2020

NBC News'in aktardığına göre polis sözcüsü, yaralanan polislerin Louisville Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

UPDATE: 2 officers have been shot amid protests in Louisville and taken to Univ. of Louisville Hospital for treatment, police spokesperson tells @NBCNews. — NBC News (@NBCNews) September 24, 2020

Geçen saatlerde Louisville'nin Brook & Broadway bölgesinde bir polis memurunun vurulduğu yönünde iddialar paylaşılmıştı.

#BREAKING: This video shows the moments when shots were fired in #Louisville. Police say an @LMPD officer has been shot near Broadway and Brooks in the protests following the #BreonnaTaylor grand jury decision. (Video via @SVNewsAlerts) pic.twitter.com/TKaIl51XOi — Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) September 24, 2020

Öte yandan Louisville'de 3 gün boyunca 21.00 ile 6.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı.

Eyalet savcısı Daniel Cameron, dün polislerin Taylor'a karşı güç kullanmasının eyalet yasaları kapsamında meşru olduğunu savunmuştu.

#BREAKING: Protests erupt after grand jury decides not to charge Louisville police officers with killing Breonna Taylor. pic.twitter.com/R58E8yroi1 — CNN Early Start (@EarlyStart) September 24, 2020

Ardından plastik mermilerin de kullanıldığı geniş çaplı protestolar başlamış, kente Ulusal Muhafızlar konuşlandırılmıştı.