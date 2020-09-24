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Louisville sokaklarında protestolar şiddetlendi: 2 polis vuruldu, FBI devreye girdi

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville'de, 26 yaşındaki siyah Amerikalı Breonna Taylor'un öldürülmesinde dahli polislerin ceza almaması üzerine Louisville'de yoğun protestolar başladı. Protestolarda 2 polisin vurulduğu ve FBI'ın devreye girdiği bildirildi.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville'de, eyalet savcısının 26 yaşındaki siyah Amerikalı kadın Breonna Taylor'ın öldürülmesinde parmağı olan polislerin herhangi bir suçlamaya maruz kalmayacağını söylemesinin üzerine sokaklar karıştı.

Yaşanan kargaşada 2 polis memurunun vurulduğu öne sürüldü. FBI, bir polisin vurulması üzerine SWAT ekibinin devreye girdiğini duyurdu.

NBC News'in aktardığına göre polis sözcüsü, yaralanan polislerin Louisville Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Geçen saatlerde Louisville'nin Brook & Broadway bölgesinde bir polis memurunun vurulduğu yönünde iddialar paylaşılmıştı.

Öte yandan Louisville'de 3 gün boyunca 21.00 ile 6.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı.

Eyalet savcısı Daniel Cameron, dün polislerin Taylor'a karşı güç kullanmasının eyalet yasaları kapsamında meşru olduğunu savunmuştu.

Ardından plastik mermilerin de kullanıldığı geniş çaplı protestolar başlamış, kente Ulusal Muhafızlar konuşlandırılmıştı.

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