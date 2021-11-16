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Louis van Gaal, kulübede olmayacak

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, geçirdiği bisiklet kazası sonrası sakatlığı nedeniyle bu akşamki Norveç maçında saha kenarında görev yapamayacak.

Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre van Gaal, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın bu akşam Norveç'i ağırlayacağı müsabakayı stattaki bir locadan takip edecek.

Van Gaal'ın yardımcıları aracılığıyla oyunculara gerekli talimatları vereceği belirtildi. Yerel medyada çıkan haberlerde Van Gaal'ın, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlandığı bildirilmişti.

Louis van Gaal, Norveç maçı için yapılan antrenmana da golf arabası ile getirilmişti.

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