LÖSEV’in hastanesine yurtdışından bir ödül daha!

LÖSEV'in "Bir Tuğla da Sen Koy" Kampanyası ile Türk halkının tuğla bağışlarıyla inşa edilen LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne yurtdışından bir ödül daha geldi. Dünya çapında önemli bir hastalığın etkili tedavisini sağladığı için MEDTOP Klinik Ödülüne layık görülen LÖSANTE Hastanesi ücretsiz sağladığı Lösemi tedavisinde %94 başarı elde ederken; ortopediden kulak burun boğaza, iç hastalıklardan kadın doğuma tüm branşlarda verdiği ileri teknoloji hizmet ile başarılı bir sağlık hizmeti sunuyor.

Sağlık hizmeti sunan kuruluşların ve profesyonellerinin dünya çapında tanınmalarına yardımcı olacak, dijital pazarlama araçları bulan ve ödüllendiren bir platform olan MEDTOP Ödülleri sahiplerini buldu.

Çevrimiçi akışta 20 binden fazla izleyicinin katıldığı ödül töreninde, “Klinik, İnsan, Teknoloji, Etkinlik, İlaç” kategorilerinde ödüller verildi. MEDTOP Klinik Ödülü 2023 “Dünya Çapında Önemli Bir Hastalığın Etkili Tedavisi" ödülünün sahibi LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi oldu.

MEDTOP Ödüllerinin amacı, sağlık hizmetlerindeki çalışmalarıyla standart dışı yaklaşımlarla öncülük eden ve trend yaratan seçkin markaları ön plana çıkarmak ve sektördeki diğer aktörlere ilham vermesini sağlamak.

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV tarafından Türk halkının tuğla bağışlarıyla kurulmuş, başta Lösemi olmak üzere çocukluk çağı kanserleriyle mücadele etmek zorunda kalan tüm çocukların, tamamen ücretsiz olarak tedavi edilmesini sağlıyor.

Bu ilk ödül değil

LÖSEV Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Dr. Üstün Ezer, 2017 yılında Lösemi alanındaki çalışmaları nedeniyle, çocuk haklarını korumada dünyanın en önemli ve saygın kuruluşlarından biri olan Çocukların Dünyası (World of Children) Vakfı tarafından ödüle layık görülmüştü. Lösemili çocuklara hayatını adayan Dr.Ezer, 'Çocuk Hakları Nobeli' olarak nitelendirilen ödülünü, New York'ta düzenlenen görkemli bir törenle teslim almıştı. Böylece Dr. EZER, hasta çocukların kalbine iyileşme umudu vermesi ve bu alandaki çalışmaları nedeniyle ‘Çocuk Hakları Nobel Ödülü’nün sahibi olan ilk Türk olma ünvanını kazanmış oldu.