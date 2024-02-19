Los Galacticos'tan asrın transferi!

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'in tüm ısrarına ve yüksek maaş teklifine rağmen Real Madrid'i tercih ettiği öne sürüldü.

Marca'da yer alan habere göre Mbappe, Real Madrid ile her konuda anlaşmaya vardı. Fransız yıldız yaz transfer döneminde eflatun-beyazlılara resmi imzayı atacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAKLAR

Real Madrid'in, piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösterilen Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı da aktarıldı.

Sene sonunda bonservisini eline alacak olan Fransız yıldızın, Real Madrid'den 100 milyon euro imza para alacağı tahmin ediliyor. Mbappe'nin yıllık 40-45 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

MBAPPE'NİN PSG KARNESİ

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain formasıyla şu ana kadar 291 maçta boy gösterdi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 244 gol ve 105 asistlik skor katkısı verdi.