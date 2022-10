Daha uzun yaşayabileceğimizi gösteren bilimsel işaretleri hiç merak ettiğiniz oldu mu?

Sonuçta hiçbirimiz bu dünyaya kazık çakıp, 120-130 küsür yaşlara gelmeyeceğiz.

Aslolan uzun yaşamak değil; kaliteli yaşayıp, sağlıklı yaş alıp, yaşlandığımızda çocuklarımıza yük olmamak…

7 bilimsel çalışmayla ve sadece 6 maddeyle yaşlılık sürecini daha sağlıklı ve uzun geçirip geçiremeyeceğinizi anlayabilirsiniz.

Aşağıdaki soruları lütfen kendinize dürüstçe sorup anket yapar gibi okuyunuz.

Göbek yağlanman var mı?

Elma biçimli vücuda sahip insanların, armut biçimli veya daha ince belli insanlara göre daha kısa yaşadığı kanıtlandı. Açıkçası ben sevdiklerimin bir gün, hatta bir nefes dahi fazla almasını hiçbir şeye değişmem. Bel çevresi geniş olan insanlarda kalp hastalığı, akciğer hastalığı ve kanser riski arttığı kanıtlandı. Aynı çalışmada bel çevresi 108 cm olanların ölüm riski çalışma boyunca 88 cm olanlara göre %50 daha fazla olduğu kanıtlandı. Bu durum 40 yaşındaki biri için yaşam süresinin 3 yıl kısalması anlamına geliyor (1).

Uykun nasıl?

Gün içinde yıpranan bedenimizin kendini yenileme fırsatını uykuda yakalıyoruz. 2010 yılındaki Harvard’da yapılan çalışmada 6 saatten az uyuyanların erken ölüm riski %12 daha fazla olduğu kanıtlandı. Aynı zamanda 9 saatten fazla uyuyanlarda da ölüm oranı artmış bulundu. Hayatımızda dengeyi hiçbir zaman kaçırmamalıyız.

Hareketli misin?

2020 yılında Amerika’daki bir çalışmada düzenli egzersiz yapanların tüm nedenlere bağlı ölüm olasılığı %29 daha az olduğu kanıtlandı (2).

Başka bir çalışmada hayat boyunca koltuğa yapışmış gibi hareketsiz olsak dahi; kendimizi yormayacak şekilde egzersize başladığımızda işleri tamamen düzeltmek mümkün olduğu kanıtlandı (3). Hiçbir şey için geç değildir. Harekette bereket vardır.

Ben yaşlandım artık biraz da istirahat edeyim diyerek tembellik zamanı değil. Bir çalışmada yaşlılığında düzenli egzersiz yapanların 5 yıl daha yaşam süresinin arttığı kanıtlandı (4).

Yaşam amacın var mı?

Hayatımızda değer katan bir amacımız kalmadığında çöküş süreci daha hızlı başlıyor. 6000 sağlıklı insandan oluşan bir çalışmada yaşam amacı olan 14 yıllık izlem sürecinde yaşam amacı olmayan yaşlılar daha erken ölmüş (5). Mezarda emekli olacak kadar da çok çalışmayalım, emekli olduktan sonra da kendimizi eve kapatmayalım. Dengeyi her daim koruyalım.

Kaç yaşında hissediyorsun?

University College of London tarafından yapılan bir araştırmada, kendilerini sadece üç yıl daha genç hissettiklerini söyleyenlerin uzun yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu. Araştırmacılar, kendilerini yaşlı hissettiklerini söyleyenlerde ölüm riskinin %41 arttığını buldular (6).

Olumlu düşünür müsün?

Bir araştırmada , pozitif düşüncenin yaşam süresini %11-15 uzatabileceğini ve yaşama şansınızı 85 veya daha uzun bir süreye kadar artırabileceği saptandı (6).

Başka bir araştırmada yaşlılığa daha olumlu yaklaşanların yaşlılığı daha uzun süre sağlıklı şekilde yaşama ihtimalini artırdığı kanıtlandı (7).

İşin özü yaşlanacağım korkusuyla dert edineceğimize bu süreci kabullenip herşeyi oluruna bırakmak daha akılcıl olacaktır.

Kaynaklar

1. Ashwell M, Mayhew L, Richardson J, Rickayzen B. Waist-to-Height Ratio Is More Predictive of Years of Life Lost than Body Mass Index. PLOS ONE. September 8, 2014.

2.https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2031

3.https://www.bmj.com/content/365/bmj.l2323

4.https://bjsm.bmj.com/content/49/11/743

5.https://time.com/3634042/study-finds-those-who-feel-younger-might-actually-live-longer/

6.https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1900712116

7.https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00067/full