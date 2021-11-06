Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde düzen karşıtı protestocular polisle çatıştı. İngiliz Parlamentosunu 5 Kasım 1605'te havaya uçurmayı planlayan ancak başarısız olan İngiliz asker Guy Fawkes'un yakalanışının kutlandığı "Şenlik Ateşi Gecesi'nde olaylar çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde düzen karşıtı protestocular polisle çatıştı.

İngiliz Parlamentosunu 5 Kasım 1605'te havaya uçurmayı planlayan ancak başarısız olan İngiliz asker Guy Fawkes'un yakalanışının kutlandığı "Şenlik Ateşi Gecesi'nde olaylar çıktı.

Guy Fawkes tarzı maskeler takan protestocular, Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Burada Başbakan Boris Johnson'ın kuklasını yakan protestocular, daha sonra Parlamento Meydanı'na gitti.

Meydanda havai fişek atan protestoculara polis müdahalede bulundu.

Uyarılara rağmen dağılmayan ve havai fişek atmayı sürdüren protestocular ve polis arasındaki çatışma bir süre devam etti. Protestocuların polise şişe attığı görüldü.

Londra polisinden Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Londra'da bu geceki gösterilerde toplam 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar çeşitli suçlar için yapıldı. 8 memurumuz yaralandı. Bu kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.

Londra Polis Şefi Yardımcısı Jane Connors, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, insanların protesto hakları olduğuna işaret ederek, "ancak bazı grupların özellikle polis memurlarını hedef almak da dahil kasıtlı olarak şiddet ve kargaşa çıkarmak için Londra'ya seyahat etme niyetinde olduğunu" bildiklerini belirtmişti.

Connors, buna müsamaha gösterilmeyeceği ve planları bu potansiyel riski göz önünde bulundurularak yaptıklarını kaydetmişti.

ŞENLİK ATEŞİ GECESİ NEDİR?

Barut komplosu, bir grup yönetim karşıtı İngiliz Katolik tarafından, İngiltere Kralı I. James ve diğer aristokratları öldürmek için 5 Kasım 1605'te yapılan Parlamento Binası'nı havaya uçurma girişimidir. Robert Catesby ve Guy Fawkes öncülüğünde planlanmıştır.

Barut komplosunun Karşı-Reform hareketi olduğunu ve baskıcı yönetime karşı anarşi hareketlerinin öncüsü olduğunu kabul eden gruplar vardır.

Eylem, 1603 tarihli ilk komplo ve veda komplosunu takiben 1605 yılında, her sene ekim ya da kasım ayında tekrarlanan aristokrasi zirvesine denk getirilmiştir.