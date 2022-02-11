Londra Polis Şefi Dick, skandalların ardından istifa etti

Dick, gün içinde görevi bırakma niyeti olmadığını söylemesine rağmen akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Bugün Londra Belediye Başkanı Han ile görüşmesinde kendisine güveninin olmadığını gördüğünü kaydeden Dick, "Bana Polis Teşkilatı Şefliği görevinden çekilmekten başka seçenek bırakmadı." dedi.

Londra Belediye Başkanı Han ise geçen hafta Dick'e, Londralıların teşkilata olan güveni ve itimadını yeniden sağlamak ve halen teşkilatta var olan ırkçılığın, cinsiyetçiliğin, zorbalığın, ayrımcılığın ve kadın düşmanlığının kökünü kazımak için acilen gerekli olduğuna inandığı değişikliğin ölçeğini ilettiğini belirtti.

Ancak aldığı cevaptan memnun kalmadığını kaydeden Han, "Gereken değişikliği gerçekleştirmeye başlamanın tek yolunun, Polis Teşkilatının en tepesinde yeni bir yönetime sahip olmak olduğu açık." ifadesini kullandı.

Han, yeni şefi belirlemek için İçişleri Bakanı Priti Patel ile yakın bir şekilde çalışacağı da kaydetti.

- Skandallar

Dick, özellikle son bir yılda bir dizi skandalla karşı karşıya kalmıştı. Londra'daki bir polis karakolunda görevli memurların teşkilat içinde ırkçı, kadın düşmanı ve cinsiyetçi mesajlar paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Polis Teşkilatı ayrıca, karantina sırasında Başbakanlık binasında yapılan ve kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partiler hakkında soruşturma başlatma konusunda tereddüt göstermesi nedeniyle de eleştirilmiş, istifa baskısı altındaki Başbakan Boris Johnson'ı korumakla suçlanmıştı. Tepkilerin ardından partilerle ilgili soruşturma kararı alınmıştı.

Sarah Everard aldı bir kadının Mart 2021'de bir polis tarafından kaçırılıp tecavüz edildikten sonra öldürülmesi teşkilata karşı öfkeye neden olurken, ömür boyu hapse mahkum edilen polis hakkında daha önce yapılan uyarıların dikkate alınmadığı ortaya çıkmıştı.