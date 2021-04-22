Londra belediye seçimlerinde YouTube fenomeninin oy oranı partilerin adaylarına yaklaştı

YouTube fenomeni Niko Omilana Londra Belediye Başkanlığı için siyasete girdi, pek de ciddiye alınmadı.

Ancak ankelere göre yüzde 5 desteğe ulaştı. Yeşil Parti adayını geçmeye yaklaştı.

Fenomen Yeşil Parti'nin sadece bir puan ve Liberal Demokratların üç puan gerisinde kaldı.

Savanta ComRes şirketi tarafından yapılan ankette, İşçi Partisi adayı ve görevdeki Belediye Başkanı Sadiq Khan yüzde 41 ile başı çekiyor.

Muhafazakar Parti adayı Shaun Bailey ise yüzde 28 ile ikinci sırada bulunuyor.

Liberal Demokrat aday Luisa Porritt yüzde 8 ile üçüncü sırada yer alıyor ve Yeşil Parti adayı Sian Berry şu anda yüzde 6 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Anket şakacı Omilana'nın beşinci sıradaki Berry'yi geçmeye çok da uzak olmadığını gösteriyor.

Omilana Johnson'ı eleştirdi

Omilana’nın 3,4 milyon abonesi bulunuyor.

Pizzacılara şaka yaparak ve çeşitli fast food restoranlarında çalışan taklidi yaparak çektiği komedi videolarıyla tanınıyor.

Omilana BBC'ye verdiği röportajda genç insanlar için sistemin çöktüğünü ve bunu düzeltebilecek tek kişi olduğunu söyledi.

Omilana, Boris Johnson'ı "Londra için en büyük tehdit" olarak nitelendirdi ve ekledi:

"Saçını düzgün tarayamayan bir adam ülkemizi yönetiyorsa, o zaman gerçekten umudumuz yok"