Liverpool'un yıldızı orta sahası Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş, Liverpool forması giyen yıldız futbolcu Naby Keita'yı transfer etmek istiyor.

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz yaz döneminde Keita'yı gündemine aldığı, fakat transfer görüşmelerinde önemli bir aşama kaydedilmesine rağmen olumlu sonuçlanmadığı biliniyor.

Bedelsiz gelebilir

Beşiktaş, Keita ile anlaşması halinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gineli yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Naby Keita bu sezon Liverpool formasıyla 13 maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Gine Milli Takımı'nın formasını da terleten Keita, milli formayla çıktığı 50 maçta 11 gol attı.

Naby Keita'nın güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.