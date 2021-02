Liverpool, Ozan Kabak'ı resmen açıkladı

Liverpool, Milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Transferin son gününde stoper takviyesi planlayan Liverpool, 20 yaşındaki oyuncu için Schalke 04 ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibi Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

It’s official! 😎@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊