Litecoin Foundation ve Visa arasında önemli anlaşma

Investing.com’dan Günay Caymaz’ın aktardığına göre; Litecoin resmi Twitter hesabından paylaşılan bir duyuruya göre piyasanın en eski kripto varlıklarından biri olan Litecoin, bundan böyle Visa’nın ödeme yöntemi olarak kabul gördüğü her yerde kullanılabilecek. Litecoin Foundation tarafından verilen Visa destekli kredi kartı sayesinde kullanıcılar cüzdanlarına bulunan Litecoin kripto varlıklarıyla alışveriş yapabilecekler. Böylece Litecoin kullanıcıları, online alışverişlerden restoran, market vb. tüm alışverişlerinde kripto varlıklarını kullanabilecekler.

Yapılan açıklamada Litecoin Visa kripto kartını kullanırken kullanıcının cüzdanındaki Litecoin miktarı alışveriş esnasında aynı anda ABD dolarına çevrilerek o şekilde ödeme yapılacak. Kullanıcılar aynı zamanda Litecoin Visa kripto kartlarını Lite wallet uygulamasına da bağlayabilecekler.

Litecoin kart için aylık 5 dolarlık sabit ücretin dışında herhangi bir ek ödeme, komisyon gibi ücretlerin olmadığı bildiriliyor. Bunun yanında aylık 750 dolara denk gelen Litecoin harcaması yapılması durumunda aylık kart ücretinin de alınmayacağı bildiriliyor.

Bu gelişme kripto para kullanımının günlük yaşama entegrasyonu için son derece önemli olarak görülürken duyuruda ifade edilen her yerde tabiri piyasa katılımcıları arasında bir tartışmaya yol açtı. Litecoin kart, şu an ABD vatandaşları için geçerli olduğu için diğer ülke vatandaşlarına bu kripto kartlarının tahsisi konusunda henüz kesin bir bilgi verilmiş değil. Ancak yine de günlük harcamalar için Litecoin kullanım oranlarını görmek dikkate değer bir ölçü olabilir. Ayrıca elektronik ödeme sisteminde banka gibi bir aracı olmaksızın yapılan ödemelerin sorunsuz ilerlemesi de kripto endüstrisinin benimsenmesine önemli bir katkı sağlayabilir.

ABD SİNEMA ZİNCİRİ DE LITECOIN DESTEĞİNİ DUYURMUŞTU

Litecoin ile ilgili diğer gelişmeler arasında geçen hafta gündeme gelen yine ABD’de sinema bileti satın alımında kullanılması gelişmesi vardı. ABD’nin en büyük sinema zinciri AMC’nin CEO’su Adam Aron, Bitcoin, Ethereum ve Bitcoin Cash ile birlikte Litecoin’i de bilet alımları için kullanılabilecek kripto paralar arasında ilan etti.

Son Litecoin visa kart gelişmesi ve geçen haftaki AMC sinemalarında kullanım imkanı tanınması kripto paranın popülerliği her geçen gün artmaya devam ediyor.

LITECOIN’DE SON DURUM

2011 yılında açık kaynak kodlu ve eşler arası bir kripto projesi olarak hayata geçen Litecoin, yıllardır kullanıcılar ve işletmeler arasında hızlı fon transferiyle anında ödemeler sunmasıyla önemli bir yer edindi. Kripto para sıralamasında şu an 18,9 milyar dolar sermaye değeriyle 14. sırada bulunuyor.

Litecoin, son 24 saatlik zaman diliminde son olumlu gelişmelerin etkisiyle yüzde 8,11 oranında değer artışı görerek şu an 273 dolardan el değiştiriyor. Son 24 saatlik performansıyla kripto para ilk 20’de en çok kazandıran konumunda bulunuyor. Litecoin, geçen haftadan bu yana ise yüzde 30’ün üzerinde bir getiri sağlayarak yükseliş trendine devam ediyor.