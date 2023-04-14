Listeye giremeyenler, odalarını boşalttı!

Milletvekili ofislerinin bulunduğu Halkla İlişkiler Binası’nda taşınma faaliyetleri ilginç görüntüler oluşturuyor. Meclis tarihinin en uzun dönemi olan 27.dönemde görev yapan milletvekilleri ve danışmanları listelerinin açıklanmasının ardından odaları boşaltmak için hummalı şekilde taşınma işlerine başladılar.

Zaman zaman hüzünlü görüntülerin oluştuğu Milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binası’ndan sürekli olarak koliler paketlenip taşınıyor.

Daimi personel ile vedalaşan danışman ve sektereler dönem sonunu beklemeden çalıştıkları odaları terk ettiler. Aynı zamanda çok öncesinden basın toplantısı için haftalık planlamalara yazılan milletvekilleri de artık listelerden adlarını sildiriyorlar.

27.Dönem milletvekillerinden AK Parti'den 181, CHP'den 65, İYİ Parti'den 25, MHP'den 5, HDP'den 33 kişi listelere giremedi. Bağımsız milletvekili olanlarla beraber toplam 319 milletvekili 28.dönem milletvekili olacak isimler için odalarını boşalttı.