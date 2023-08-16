Liselere sınıf tekrarı geliyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemde liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.



Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Öğretmenlerin, Bakanlığa ilettikleri problemlerin çözümü için yaptıkları iyileştirme çalışmalarını anlatan Tekin, yer değiştirme süreciyle ilgili önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerini söyledi.



Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularda yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, okul terkleriyle ilgili sorunlara yönelik mevzuat değişikliğinin de eğitim öğretim yılı başlamadan yapılacağını bildirdi.



Yusuf Tekin, "Özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok eleştirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının ortaya çıkardığı sorunlardan bahsedildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi. Dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak." bilgisini paylaştı.

Açık liseye geçiş zorlaşıyor

Açık öğretime kayıt konusuna da değinen Bakan Tekin, şöyle devam etti:



"Özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan, özellikle pandemi ile başlayıp depremle devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizin, yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz hem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı, izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor. Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak merdiven altı, eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele edeceğiz."



Tekin, açık liseye geçişleri zorlaştıracaklarının altını çizerek, Kovid-19 salgını döneminde elektronik ortamda yapılan açık lise sınavlarını eski haline dönüştürmeyi planladıklarını kaydetti.

Devamsızlık ve sınıf tekrarı



Öğrencilerin devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına." dedi.



Tekin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Bakanlık olarak ciddi bir etkinlik takvimi oluşturduklarını ve bu kapsamda illere bir genelge gönderdiklerini söyledi.



Yeni dönemde önem verdikleri konulardan birinin öğretmen yetiştirme süreçleri olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, bu konuyu tepeden tırnağa revize etmek istediklerini belirtti.

Özel okulun servis ve yemek ücretleri



Tekin, özel okulların servis ve yemek ücretleri gibi konularda ilgili derneklerle görüşmeler yaptıklarını aktararak, "Ücretlerle ilgili TEFE-TÜFE ilkesini getirdikten sonra özel okullar, derneklerin bize taahhüdü, servis ve yemek ihtiyacıyla ilgili konularda da makul düzeyde yapacaklar. Biz de kendilerini zaten denetleyeceğiz. Bu denetim alanının içerisinde kalan okullar bizim paydaşımız ama bu denetimin dışına çıkmak isteyen, bize taahhütlerini veya bizim mevzuatımızın dışında yollara tevessül etmek isteyen özel okullara karşı da biliyorsunuz hem özel öğretim kurumlarıyla ilgili yasal düzenlemelerimizde hem de yönetmelik düzeyindeki ikincil mevzuat düzeyimizde cezalandırma mekanizmaları var, idari cezalar uygulayabilecek durumdayız." diye konuştu.



Tekin, meslek liselerinin, mezunlarının kendi alanlarında istihdam edildiği, amacına uygun hizmet veren yapılar olarak yaygınlaştırılacağını belirtti.



Bir soru üzerine hem deprem bölgesinde hem de diğer bölgelerde yıkım ya da güçlendirme kararı verilen okullarla ilgili gerekenin yapılmaya devam ettiğini vurgulayan Tekin, İstanbul'da yeni okul yapılacak arazi bulunmasında güçlük olduğunu, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destek sağladığını söyledi.



Yusuf Tekin özel okullarda çalışan öğretmenlerin ücretlerine ilişkin soru üzerine, konuyu yakından takip ettiğini aktardı.



Hukuki açıdan özel okullarda çalışan öğretmenlere bir taban aylık belirlenmesinin mümkün olmadığını belirten Tekin, özel okulların bazılarında ücret politikası konusunda sıkıntılar yaşandığını, bunun çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.



Yeni öğretmen atamaları



Tekin, "atanamayan öğretmenler" konusundaki soruları şöyle yanıtladı:



"Milli Eğitim Bakanı olarak Bakanlık bünyesinde çalışan öğretmen arkadaşlarımızın sayısının artmasını çok arzu ederim ama şimdi burada mevzu politize edilecek bir boyutta değil. 'Bütün atanamayan öğretmenleri atayacağız.' diyen bir siyasetçi ya Türkiye'de rakamlar hakkında bilgi sahibi değil ya da popülizm uğruna insanların kaderleriyle ve gelecekleriyle oynuyor. Şimdi 'Atanamayan bütün öğretmenleri atayacağız' demek, o gençlerin gelecekleriyle oynamak gibi bir şey. O yüzden ben bu söylemlerden politikacılarımızın kaçınmasını arzu ediyorum.



Bakanlık olarak zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mızla sürekli konuşuyoruz. Bakın şu an halihazırda Bakanlık sistemindeki öğretmen arkadaşlarımın yaklaşık yüzde 80'ine yakını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, başbakan ya da cumhurbaşkanı olduğu dönemde atanmış. Yani bu kadar çok öğretmen ataması yapılmışken, niye tekrar atama yapılmasıyla ilgili olumsuz bir tavır içerisinde olalım? Öyle bir şey yok, yeni öğretmen ataması kuşkusuz olacak. Biz Bakanlık olarak hassas bir dil kullanmaya çalışıyoruz atanan ya da atanamayan bütün kardeşlerimize, bütün öğretmenlerimize, adaylarımıza, herkese kardeş muamelesi ile yaklaşmaya çaba sarf ediyoruz. Lütfen bunları bu arkadaşlarımız da bu anlamda kaderleriyle oynayacak cümlelerden kaçınsın. Biz de mümkün olduğunca fazla sayıda arkadaşımızı istihdam etmek için çaba göstermeye devam edeceğiz."

