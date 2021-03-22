Linnes: Türkler onunla tanışmaktan korkuyor

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, A Milli Takımımızın Norveç ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray yeni yıla girerken Omar Elabdellaoui'den gelen kötü haberle sarsılmıştı. Norveçli futbolcu evinde havaifişek patlaması sonucu yaralanmış, takım arkadaşları da hemen soluğu hastanede almıştı.

"TAM BİR KAOS VARDI"

Norveç Milli Takım kampında basına konuşan Martin Linnes, o gece yaşananları anlattı. Sarı kırmızılı futbolcu, “Haberi alınca hepimiz şoke olduk. Medyada farklı söylentiler de çıktı ancak kulüp kazayı doğruladı. O gece tam bir kaos vardı” dedi.

"OMAR'IN TAVRI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Vatandaşı ile sürekli görüştüğünü de vurgulayan Galatasaraylı futbolcu şöyle devam etti: “Kulübün o gece hem Omar hem de ailesinin sağlığı hakkında bilgi vermesi bizim adımıza sevindirici oldu. Böyle bir olaydan güçlü dönebilecek biri varsa o da Omar'dır. Kazadan sonra gösterdiği duruştan çok etkilendim.”

"TÜRKLER ONUNLA TANIŞMAKTAN KORKUYOR"

Öte yandan Linnes, Türkiye ile Norveç arasında oynanacak maçta Haaland'a güveniyor ve iddialı da bir açıklama yaptı. Linnes, "Evet, Haaland gün boyu herkesin ağzındaydı. Türklerin onunla tanışmaktan korktuğunu düşünüyorum." dedi.

Martin Linnes’in de formasını giydiği Norveç, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde 27 Nisan’da A Milli Takımımız ile karşılaşacak. Maç, pandemi nedeniyle İspanya’nın Malaga kentinde oynanacak.