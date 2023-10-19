Linet "Hamas" paylaşımının ardından konuştu: Ailem savaşın ortasında
Sosyal medya hesabından "Hamas katildir" paylaşımı yapan İsrail asıllı şarkıcı Linet, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Linet, "Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli" diye konuştu.
Şarkıcı Linet'in sosyal medya hesabından yaptığı "Hamas" paylaşımı gündeme oturdu.
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Geçtiğimiz gün Instagram hesabından "Hamas katildir" şekilnde bir mesaj yayımlayan Linet'e sosyal medyada tepki yağmıştı.
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Linet'in, İsrail'in hastane saldırısı sırasında herhanbi bir mesaj yayımlamadan, saldırıdan 1 gün sonra Hamas'ı hedef alması sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
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Linet'e yönelik tepkiler artınca şarkıcıdan yeni bir açıklama geldi. Linet, Instagram hesbaı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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