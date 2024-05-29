Tokat’tan getirdi, Kozan’da üretime başladı: Kilosu 5 bin Euroya satılıyor!

Çiçekleri çok sevdiğini ve Tokatta emekli bir öğretmenin Akzambak ile değişen hayatını, haberlerden öğrenip ürünü Kozan’da denemeye karar verdiğini anlatan Elmalı:

“Akzambak Tokat’ta yetişen parfüm yapılan, Hollanda’ya ihraç edilen esansının kilosu 5 bin Euro olan bir çiçek. Ben bunu deneme amaçlı ektim. Burada eksi 10 dereceyi kadar yetişiyor.