Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 gol atmıştı.

Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.