Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lyon'u 3-2 yendi

Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi takım 20. dakikada Slimani ve 35. dakikada Fonte'nin kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti.

Burak Yılmaz iki gol bir asistle şov yaptı; Lille'i liderliğe taşıdı!



🔹Lille şampiyonluk yolunda kritik maçta Lyon karşısında 2-0 geriye düştü. Burak Yılmaz golleri ve asistiyle takımına geri dönüşü getirdi.pic.twitter.com/45eBjJPcXX