Liginde lider olan 3 dev kulüp bu hafta kaybetti!

Avrupa'da futbol heyecanı devam ediyor. Milli maç arasına girilirken kendi liginde lider konumda bulunan dev kulüpler bu haftayı mağlubiyetle kapattı.

Cimbom öne geçti, skoru koruyamadı

Spor Toto Süper Lig'in 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu hafta Konyaspor deplasmanındaydı. Galatasaray karşılaşmayı kazanıp ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasında bulunan puan farkını korumak istiyordu. Fakat sarı-kırmızılı takım Konyaspor deplasmanından istediği sonucu alamadı ve 2-1'lik mağlubiyetle evine döndü.

14 maçlık yenilmezlik serisi ile Süper Lig tarihinin yenilmezlik rekorunu eline geçiren Cimbom, Konyaspor'a kaybetti.

Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçen ve ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Galatasaray, karşılaşmayı Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün'ün kaydettiği gollerle 2-1 kaybetti.

Dün de Fransa Ligue 1'de ve Almanya Bundesliga'da buna benzer bir hadise yaşandı.

PSG bu sezon evinde ilk defa yenildi

Ligue 1'in lideri, dünya yıldızı Mbappe ve Messi'nin takımı Paris Saint-Germain evinde Rennes'i konuk etti. İlk yarının son dakikasında Toko Ekambi'nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden Rennes, ikinci yarının hemen başında Arnaud Muinga'nın şık vuruşuyla 2. golü buldu ve PSG'yi bu sezon evinde mağlup eden ilk takım ünvanını da eline geçirdi.

Bayern de öne geçti, kaybetti

Bundesliga'nın lideri Bayern Münih ise dün akşam Bayer Leverkusen'in konuğuydu. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasının bir benzeri de bu maçta yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Joshua Kimmich'in golüyle 1-0 önde kapatan Bavyera ekibi, ikinci yarıda skoru koruyamadı ve Exequiel Palacios'un penaltıdan kaydettiği 2 golle Bayern Münih öne geçtiği karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Bu sonuçla liderlik koltuğunu da ezeli rakibi Dortmund'a bırakmış oldu.

Milli takım arasına girerken bahsi geçen bu üç kulüp maçlarını kaybetti. Liglerinde şampiyonluk oranları açısından favori olarak gösterilen bu kulüplerin aynı haftada ve benzer şekilde kaybetmesi de futbolun her ligde çekişmeli olduğunu bizlere gösteriyor.