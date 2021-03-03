"Ligdeki takım sayısını 16'ya düşürün"

UEFA, Süper Şampiyonlar Ligi için düğmeye bastı. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilere yazı gönderdi ve Riva'da yapılacak toplantının saatini ve önemini bildirdi. Peki, Süper Şampiyonlar Ligi nedir, Süper Lig'de takım sayısı 16'ya mı inecek? İşte detaylar ve gelişmeler...

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Süper Lig takımları için İstanbul'a çıkarma yapacak ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Riva'da bir toplantı yapılacak. UEFA'nın 2024 yılından itibaren uygulamayı planladığı Avrupa Kulüp Müsabakaları hakkında Kulüpler Birliği'ne bilgilendirme yapılacak. Detaylar haberde...

RİVA'DA YARIN TOPLANTI VAR

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Riva'da yapılacak toplantıyla ilgili detayları paylaştı. Habere göre; TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, yarın (4 Mart Perşembe) saat 14.00'te başlayacak.

Nihat Özdemir: Türk futbolunun geleceği için önemli

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun bu toplantıya katılmasını isteyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, özetle şu vurguyu yaptı:

"Türk futbolunun geleceği için bu önemli bir toplantı. Katılımınız önemli." UEFA adına Riva'daki buluşmaya UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve UEFA Kulüp Müsabakaları yöneticisi Stephane Anselmo katılacak. İki önemli isim, Kulüpler Birliği'ne yeni yapıyı anlatacak. Toplantıya Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak.

AHMET NUR ÇEBİ'YE YAZI GÖNDERDİ

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye konuyla ilgili bir yazı da gönderdi.

SÜPER ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDİR?

Futbolda yeni atılımlar yapmak isteyen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve ekibi, bir süredir bu yeni sistem üzerinde çalışmalar yapıyor. Şampiyonlar Ligi'ni maddi ve manevi olarak daha cazip hale getirmeyi hedefleyen UEFA, federasyonlardan liglerin kısalmasını istiyor. Böylece daha çok maç ve para formülünü planlayan UEFA, liglerin 18 ya da 16 takımlı olmasını talep ediyor...

UEFA, 2024 sonrası için düşündüğü planları hayata geçirmek için de ülke federasyonları ile bir süredir bire bir görüşmeler yapıyor ve futbolun patronu FIFA'nın da desteğini almış durumda… Yeni format için kulüplerin kapısını da çalan UEFA, özellikle Barcelona, Real Madrid ve Juventus'u bu organizasyonda görmek istiyor. Ayak bastı parası için konuşulan rakam 300 milyon Euro... Adı ise Süper Şampiyonlar Ligi olacak.