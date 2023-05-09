Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu!
Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde siyasi parti liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu,
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