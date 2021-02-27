Lider Manchester City durdurulamıyor! Galibiyet serisi 20 maça çıktı...

İngiltere Premier Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı kazandı ve liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde lider Manchester City, sahasında West Ham United'ı 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 14. galibiyetini elde etti.

İngiltere Premier Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde lider Manchester City ile West Ham United, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Lider Manchester City'ye 3 puanı getiren golleri 30. dakikada Ruben Dias ve 68. dakikada John Stones kaydetti.

West Ham'ın tek golü ise 43. dakikada Amichail Antonio'dan geldi.

İşte City'nin son 14 maçta aldığı sonuçlar:

Southampton 0-1 Manchester City

Manchester City 2-0 Newcastle United

Chelsea 1-3 Manchester City

Manchester City 1-0 Brighton Hove AlbionManchester City 4-0 Crystal Palace

Manchester City 2-0 Aston Villa

West Bromwich 0-5 Manchester City

Manchester City 1-0 Sheffield United

Burnley 0-2 Manchester CityLiverpool 1-4 Manchester City

Manchester City 3-0 Tottenham

Everton 1-3 Manchester City

Arsenal 0-1 Manchester City

Manchester City 2-1 West Ham united

Zirvede tek başına

Puanını 62'ye yükselten Manchester City ilk sırada, West Ham United ise 45 puanla dördüncü sırada yer aldı.

2- Manchester United: 49 puan

3- Leicester City: 49 puan

4- West Ham United: 45 puan

5- Chelsea: 43 puan

6- Liverpool: 40 puan

Avrupa'da da fırtına gibi

Öte yandan İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna emin adımlarla yürüyor. Manchester City, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmedi (6 galibiyet 1 beraberlik).

Üst üste 14 maç...



Bu sonuçla ev sahibi Manchester City, ligde oynadığı son 14 maçtan da sahadan galibiyetle ayrıldı.

İşte City'nin son 14 maçta aldığı sonuçlar:



Southampton 0-1 Manchester City

Manchester City 2-0 Newcastle United

Chelsea 1-3 Manchester City

Manchester City 1-0 Brighton Hove AlbionManchester City 4-0 Crystal Palace

Manchester City 2-0 Aston Villa

West Bromwich 0-5 Manchester City

Manchester City 1-0 Sheffield United

Burnley 0-2 Manchester CityLiverpool 1-4 Manchester City

Manchester City 3-0 Tottenham

Everton 1-3 Manchester City

Arsenal 0-1 Manchester City

Manchester City 2-1 West Ham united

Zirvede tek başına

Puanını 62'ye yükselten Manchester City ilk sırada, West Ham United ise 45 puanla dördüncü sırada yer aldı.

2- Manchester United: 49 puan

3- Leicester City: 49 puan

4- West Ham United: 45 puan

5- Chelsea: 43 puan

6- Liverpool: 40 puan

Avrupa'da da fırtına gibi

Öte yandan İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna emin adımlarla yürüyor. Manchester City, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmedi (6 galibiyet 1 beraberlik).

İşte City'nin bu sezon Avrupa'daki performansı:



C Grubu:

Manchester City 3-0 Marsilya

Porto 0-0 Manchester City

Olympiakos 0-1 Manchester City

Manchester City 3-0 Olympiakos

Marsilya 0-3 Manchester City

Manchester City 3-1 Porto

Son 16 Turu:



Borussia Mönchengladbach 0-2 Manchester City

Stones & Dias tandemi...

Ayrıca, savunmada Stones ve Dias stoper tandemine geçtikten sonra 16 maç beraber oynadı. Yenilgi yüzü görmediği bu karşılaşmalarda City sadece 3 gol yedi. Bu savunma ikilisi bu 16 maçta 5 kez topu rakip ağlara göndermeyi başardı.