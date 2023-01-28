Lider Galatasaray'dan rekor gecesi

Deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden lider Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk ile birlikte farklı alanlarda rekorlara imza attı.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu kulvarda oynadığı son 10 karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Bitexen Giresunspor'u mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'u yendi.

Galatasaray, Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.

Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, aynı zamanda resmi maçlarda bir sezonda elde ettiği galibiyet serisi rekorunu geliştirmiş oldu.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçındaki üç puan ile birlikte resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakaladı.