Lider Galatasaray, Pendikspor'u ağırlıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ybu akşam sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Galatasaray, Pendikspor mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu da tekrarlayacak.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazandı. Galatasaray, bu akşam sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak.

Süper Lig'de 20 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, bu akşam oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

Pendikspor: Erdem, Gökcan, Alparslan, Murat Akça, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Halil Akbunar, N'diaye, Thiam, Umut Nayir.