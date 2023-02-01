Lider Galatasaray golcüsüyle güldü!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Cihan Aydın görev aldı. Oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü. Taraftarın gönlünde taht kurmuş Arjantinli yıldız Mauro Icardi ise maçta 2 gol atarak galibiyetin baş mimarı oldu. Karşılaşmanın 77. dakikasında Hatayspor'da Durel Avounou, kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde puanını 51 yaptı ve liderliğini korudu. Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar üst üste 11. galibiyetini, toplamda ise 16. galibiyetini alarak takipçileriyle arasındaki puan farkını açmaya devam ediyor.