Lider dolu dizgin!

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u ağırladı.

Derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, Hatayspor'u da 4-0'la geçerek 8'de 8 yaptı.

Nef Stadyumu'nda oynanan maçı Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis'nin golleriyle 4-0 kazanan Cim Bom, fire vermeden yoluna devam etti.

Aslan, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.