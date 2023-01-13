Lider dolu dizgin!
Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir virajı daha geride bıraktı. Nef Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, 8'de 8 yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u ağırladı.
Derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, Hatayspor'u da 4-0'la geçerek 8'de 8 yaptı.
Nef Stadyumu'nda oynanan maçı Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis'nin golleriyle 4-0 kazanan Cim Bom, fire vermeden yoluna devam etti.
Aslan, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
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