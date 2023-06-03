AjansHaber.com.tr Gündem Lice'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Lice'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK taarruz helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kalaşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın Yemin Töreni'ne büyük ilgi!
Özcan, Erdoğan'ın heykelini dikiyor!
Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavga
CHP'de derin çatlak!
İYİ Parti ve CHP'den İttifak açıklaması!
Anayasa Mahkemesi'nden flaş bekçi kararı!
Meclis'te yeni dönem başladı!