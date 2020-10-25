Libya'dan İslam karşıtı tutum sergileyen Fransa'ya tepki ve boykot çağrısı

Libyalı sosyal medya kullanıcıları ülkede yaygın olarak satılan gıda ve hızlı tüketim maddeleri başta olmak üzere Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı.

Twitter'da #HzMuhammed ve #PeygamberKırmızıÇizgimizdir etiketli Arapça paylaşımlar güncel konular sıralamasında en üst sıraya yerleşti.

Terhune ve Beni Velid'de protestolar

Beni Velid kentinde Libyalı vatandaşlar, Hazreti Muhammed'i öven ve Macron'u eleştiren dövizler taşıyarak Fransa'nın tutumunu protesto etti.

Terhune kentinde de bazı vatandaşlar, Fransa'nın İslam karşıtı kampanyasına karşı şehrin ana yollarından birinde yere Fransız bayrağı serdi.

Siyasilerden tepki

Libya Başkanlık Konseyi üyesi Muhammed Amari Zayid, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macron'un ifadelerini kınayarak, nefret söylemi ve değersiz karikatürlerin Hazreti Muhammed'in kutsallığını zedeleyemeyeceğini belirtti.

Zayid, "Peygamberimize hakaret, sadece söyleyeni zedeler, onun ayıbını ortaya çıkarır. Nefret açıklamaları ve değersiz karikatürler, sevgili peygamberimizin onu sevenler nezdindeki yerini silemez. O, müminlerin vicdanında yüce, Müslümanların gönlünde yüksek bir yerdedir." ifadelerini kullandı.

Macron hükümetinin eşitlik ve özgürlük sloganlarının, "ikiyüzlülüğünü ve nefretini gizleme aracından başka bir şey olmadığını" kaydeden Zayid, "Bunun en büyük göstergesi, anlaşmazlıkları ateşleyerek, savaşları destekleyerek ve silahlar dağıtarak diğer ülkelere bariz müdahaleleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'daki bağımsız siyasi hareket Ya Biladi (Ey Ülkem) kurucusu ve lideri Nuri Ebu Sehmeyn de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Macron'un İslam'a ve Resulullah'a hakaretleri teyit etmesi ve buna devam edeceklerine yönelik açıklamaları entelektüel terörizmdir ve ifade özgürlüğüyle alakası yoktur." yorumunu yaptı.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.