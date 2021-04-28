Libya'da 'yeniden inşa' fonu kurulacak

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, başkent Trablus'ta 3'üncü olağan kabine toplantısını gerçekleştirdi.

Libya Başbakanı, burada yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, Bingazi (doğu), Trablusgarp ve Sirte (güney) gibi savaştan etkilenen şehirler için yeniden inşa fonlarının kurulmasını onaylayacak." dedi.

Dibeybe, söz konusu fonun rakamsal değerine ilişkin ayrıntı vermedi.

Ülkede bölünmüş durumdaki devlet kurumlarının çoğunun tamamlandığını dile getiren Dibeybe, "Yalnızca askeri kurumların birleştirilmesinin kaldığını, onun da hızlı bir şekilde ve seçimlerden önce tamamlanması gerektiğini" kaydetti.

Yerinden edilenler meselesi

İç savaş nedeniyle yerinden edilenler sorununa da değinen Dibeybe, "İstisnasız tüm şehirlerde yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerinin önemli olduğunu ve böylece yeniden yapılanma ve kalkınmada yol alınabileceğini" vurguladı.

Libya'nın pek çok kentinde, Halife Hafter güçlerinin saldırıları sonucu ve öncesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen yerlerde büyük yıkım oluştu.

Libya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Muhammed al-Raeed, nisan başında verdiği demeçte, yeniden yapılanma projelerin değerini yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin ettiklerini söylemişti.