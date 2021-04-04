Libya'da, Türk - Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi hizmete başladı

Libya'nın Misrata şehrinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından kurulan Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezinin hizmete girmesi nedeniyle resmi tören düzenlendi.

Türkiye'ye teşekkür

Tören Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Libya ulusal marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TİKA ve Türk halkına teşekkür edildi.

Törene katılan TİKA Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, fizik tedavi merkezinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasındaki talimatıyla kurulduğunu hatırlattı.

Aylık 6 bin hasta tedavi edilecek

Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi 2 bin 400 metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alana sahip. Tesiste, kadın, erkek ve acil ortopedik müdahale olmak üzere 3 bölüm mevcut.

Merkezde 38 tedavi ünitesi, 2 tedavi havuzu bulunuyor ve aylık ortalama 6 bin hasta tedavi edilebiliyor.