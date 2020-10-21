Libya'da kaçırılan genç yaşadıklarını anlattı

Wagner Grubu'nun paralı askerleri Libya çatışmasında kilit bir rol oynuyordu. Middle East Eye, bu paralı askerler tarafından eziyet görmüş olan Libyalılarla buluştu.

Paralı askerler tarafından alıkonan genç: Muhammed Abu Ajila Enbis

Bu kişilerden biri 28 yaşındaki Muhammed Abu Ajila Enbis. Paralı Wagner askeri Enbis’in omuzlarından tutarak onu taşların üzerine ittirdiğinde Enbis korkmuş, fakat daha çok şaşırmıştı. Hafter’in 23 Eylül 2019’da Trablus’ta gerçekleştirdiği saldırıda evinden zorla alıkonulmuştu. Enbis, “Beni gördüklerinde uyarı atışı yaptılar; ben kaçmaya başladığımda beni takip ettiler” ifadelerini kullandı. Paralı askerler Enbis’in evine zorla girerek kendisiyle beraber babası Abu Ajila, kardeşleri Hussam ve Muhammed ile eniştesi Hamza’yı tutukladılar.

Enbis, “Kimliklerimizi ve telefonlarımızı aldılar, ayrıca çok fazla ekipmanları vardı ve açık bir şekilde Rusça konuşuyorlardı” dedi. “Daha sonra bizi bir saha komutanlığına götürdüler, orada bizimle ne yapacaklarını komutanlarıyla tartışıyorlardı.” diye ekledi.

"Kendimi yere atarak ölmüş gibi davrandım"

Sonunda Enbis ve ailesi bir çiftliğe götürülerek gözleri bağlı halde sıraya dizilmişlerdi. “Sıraya giren son kişi bendim, bizi kurşuna dizdiler. Kendimi yere atarak ölmüş gibi davrandım.” diyor Enbis. O gece Enbis ve kardeşi Hussam dışında ailesinin diğer üyeleri ölmüştü.

"Wagner Grubu Suriye, Ukrayna, Belarus, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ardından şimdi ise Libya"

Resmi olarak Kremlin’le bir bağı bulunmayan ancak Putin’in yakın çevresindeki isimlerden Yevgeny Prigozhin’le bağlantılı olan Wagner Grubu’nun paralı askerlerinin şimdiye dek Suriye, Ukrayna, Belarus ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi Moskova’nın stratejik olarak ilgilendiği sahalarda aktif olarak yer aldıkları biliniyor.

"Savunma Bakanlığı ile koordineli hareket ediyor"

Russian International Affairs Council’de Libya uzmanı olarak görev yapan Kiril Semenov’un ifadelerine göre, Wagner Grubu Rus hükümeti ile değil, daha çok Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak hareket ediyor.

Moskova’nın Libya’da Hafter güçlerine verdiği destek zaman içinde artmıştır. 2016 yılında bölgeye gönderilen bir Rus savaş gemisinin yanısıra ekonomik ve lojistik yardımda da bulunulmuştur. Mart 2019’da, Hafter güçlerinin Trablus saldırısından yalnızca bir ay önce 300 adet Wagner askeri de sahaya gönderilmiştir.

"Hafter güçleri askeri, diplomatik ve saha uzmanlığında destek aldı"

Hafter, Mısır ve BAE’den askeri, Fransa’dan diplomatik anlamda destek almış olsa da, sahada ekstra uzmanlığa ihtiyaç duyduğu için Rusya’ya yöneldi. Wagner içerisinde Ruslar çoğunluğu oluştursa da, ayrıca Sırplar ve Ukraynalılar da yer almakta. Libya’da Hafter saflarında yer alan Wagner’in paralı askerleri, Hafter militanlarının eğitiminden, üst düzey subayların korunmasına kadar birçok alanda faaliyet gösterdi.

Wagner’in çekilme süreci hızlandırıldı

Wagner başlangıçta Hafter’in saldırılarına ivme kazandırmış olsa da, ayrıca Türkiye’nin müttefiki olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklemesini teşvik etti. Trablus’ta devam eden kuşatmanın boşuna olduğunu hisseden Putin, 8 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la konuşarak Wagner’in çekilme sürecini hızlandırdı. Sonrasında internete ve Libya medyasına düşen görüntülerde Hafter militanlarının paralı askerler tarafından sahada terk edildiği görüldü.

AFRICOM Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Wagner’in Trablus’ta çeşitli bölgelere patlayıcılar yerleştirerek masum sivillerin ölümüne yol açtıklarına dair kesin kanıtları olduğunu söyledi. Bununla birlikte, 14 Ekim'de önemli bir gelişme oldu: Prigozhin’e, Wagner'le "finansal da dahil olmak üzere yakın bağlara" sahip olması ve Libya'ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal etmesi nedeniyle AB tarafından yaptırım uygulandı. Trablus’lu milletvekili Rabia Abu Ras ise, “İnsanlar Wagner’in suçlarının farkına varmalıdır, Wagner tıpkı DAEŞ gibi bir terör örgütü. Şu anda dünyanın petrol kaynaklarını bile tehdit ediyorlar.” ifadeleriyle Wagner hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.