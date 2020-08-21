Libya'da ateşkes ilan edildi!

BM nezdinde tanınan hükümet, Mart 2021'de genel seçim çağrısı yaptı. Hafter yanlısı ve Tobruk merkezli Libya Parlamentosunun Sözcüsü Akile Salih de Libya'da tüm partilere acil ateşkes çağrısında bulundu.

Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülke genelinde ateşkes ilan etti. Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini açıkladı. UMH, ülkedeki askeri güçlerine tüm operasyonlarını durdurma talimatı verdi.

SEÇİM ÇAĞRISI

BM nezdinde tanınan hükümet, Mart 2021'de genel seçim çağrısı yaptı.

HAFTER'DEN DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Hafter yanlısı ve Tobruk merkezli Libya Parlamentosunun Sözcüsü Akile Salih de Libya'da tüm partilere acil ateşkes çağrısında bulundu.