AjansHaber.com.tr Dünya Libya’da askeri okula saldırı soruşturması bitti

Libya’da askeri okula saldırının arkasından BAE çıktı

Trablus’ta askeri okula düzenlenen kanlı saldırının soruşturması tamamlandı. BBC, saldırının BAE’ye ait SİHA’larla gerçekleştirildiğinin kanıtlandığını açıkladı.

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