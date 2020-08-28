AjansHaber.com.tr Dünya Libya’da askeri okula saldırı soruşturması bitti Libya’da askeri okula saldırının arkasından BAE çıktı Trablus’ta askeri okula düzenlenen kanlı saldırının soruşturması tamamlandı. BBC, saldırının BAE’ye ait SİHA’larla gerçekleştirildiğinin kanıtlandığını açıkladı. 28 Ağustos 2020 10:30 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2020 10:33 libya trablus bae siha Yorumlar Çok İzlenen Videolar 2 Yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü 11 kilo altınla kayıplara karıştı Arnavutköy'de çıkan hortum kamerada Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı Rus askeri aracı ABD zırhlı aracına çarptı
Yorumlar