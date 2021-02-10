Libya ordusu Sirte-Misrata yolunu mayınlardan temizliyor

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki taraftan askeri ekiplerin Sirte ve civarındaki mayınlı arazileri temizlediklerini belirtti.

Hükümet güçlerinin Sirte yakınlarındaki bölgede mayın temizleme çalışmaları yaptığını aktaran Dırah, "Birliklerimiz, Sirte yakınlarında kontrol ettiğimiz alanlardaki mayınları kaldırmakla görevlendirildi." dedi.

Dırah, mayınların Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından yerleştirildiğine işaret etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantısında da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yürütme otoritesi belirlenmişti. Toplantıda, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.