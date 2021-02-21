Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişimi
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa’ya, başkent Trablus’ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından suikast girişiminde bulunuldu. Başağa, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Libya’nın başkenti Trablus’un batısındaki Cenzur bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa’ya suikast girişiminde bulunuldu.
Saldırganlardan 2’si gözaltına alındı
Başağa’nın konvoyuna ateş açan saldırganlardan 2’si gözaltına alınırken, saldırganlardan biri etkisiz hale getirildi. Başağa’nın ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
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