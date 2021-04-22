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Libya Genelkurmay Başkanı Ankara'da: Orgeneral Güler'le görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davet üzerine Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad'ı askerî törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay karargâhında görüşme gerçekleştirdi" denildi.

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