Libya Genelkurmay Başkanı Ankara'da: Orgeneral Güler'le görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad'ı askerî törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay karargâhında görüşme gerçekleştirdi" denildi.