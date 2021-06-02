LGS'ye girecekler dikkat! İşte en çok merak edilen soruların yanıtları

LGS sınavı için geri sayım devam ederken pandemi döneminde sınavın nasıl yapılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanı Selçuk, merak edilen soruları yanıtladı.

Selçuk, "8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın.LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar..." açıklamasında bulundu.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Hayır, değişiklik yok. Sınav 2020 yılında olduğu gibi iki oturum halinde yapılacak.

LGS SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OLACAK?

Sınav 06 Haziran 2021 tarihinde; Birinci oturum saat 09:30'da, ikinci oturum ise saat 11:30'da olacak.

SINAV BAŞVURUMU NASIL YAPACAĞIM?

Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı. Senin bir şey yapmana gerek yok.

LGS SINAV YERİMİ NASIL ÖĞRENECEĞİM?

Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin. Sınava okulunda gireceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilirsin.

SINAV GÜNÜ EN GEÇ SAAT KAÇTA OKULDA OLMALIYIM?

En geç saat 09:00'da okulunda hazır bulunmalısın.

VELİM BENİ OKUL BAHÇESİNDE BEKLEYEBİLİR Mİ?

Hayır, koronavirüs tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak.

PEKİ SINAV GİRİŞ BELGEMİ NASIL ALACAĞIM?

Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak.

SINAVA KATILMAK ZORUNLU MU?

Hayır, sınava katılmak zorunlu değil.

LGS SINAVINDA MASKE TAKACAK MIYIM?

Okul bahçesi ve koridorlarda maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesade bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÖĞRENCİ VE GÖREVLİLER SINAVA KATILABİLECEK Mİ?

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK:?

Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak.

LGS SINAVINA GELİRKEN HANGİ BELGELERİ YANIMIZDA OLMALI?

Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Geçerli kimlik belgende yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü geçici kimlik belgesi/ TC. KİMLİK KARTI talep belgesi ile de sınava alınabileceksin. Bir sorunlar karşılaşırsan sınav bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin açık olacağını da hatırlatmak isteriz.

SINAVA GİDERKEN YANIMDA NE GETİRMELİ, NE GETİRMEMELİYİM?

Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe de bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat, gibi dijital araç gereçlerle sınava giremezsin.