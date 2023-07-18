LGS tercih başvurusunda bugün son gün!
LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3 Temmuz’da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih başvurusunda bugün son gün.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri sürmeye devam ederken, tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler sonuçlar için gün saymaya başladı. 3-19 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak olan LGS tercih işlemlerinin sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sonuç sorgulama adresi üzerinden açıklanacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman sona eriyor?
LGS tercihleri ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 3 Temmuz’dan başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek.
Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere toplam üç grupta tercihlerini gerçekleştirecek.
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?