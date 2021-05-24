LGS ne zaman yapılacak?

Ziya Selçuk, 24 TV’de konuk olduğu "Esra Elönü ile Arafta Sorular” programında konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık. 31 Ağustos'tan beri LGS ve Üniversiteye hazırlık kurslarıyla ilgili destekleme yetiştirme kursları, sınava giren her öğrencinin yüz yüze ders alabilme imkanına sahip olsun diye sürekli açık tutuldu.

Öğretmenlerimiz ve annelerimiz için zor bir dönem. Bunun farkındayız. Uzaktan eğitim çok zor ve yorucu.

Benim için önemli olan çocukların sosyal ve duygusal gelişimi. Akademik gelişimi her halükarda hallederiz.

Bizim ana görevlerimizden birisi de ailelere seçenekler sunmak. Milli Eğitim Bakanlığı kimseyi yalnız bırakmadı."

"LGS SINAVLARI 6 HAZİRAN'DA YAPILACAK"

"LGS sınavları 6 Haziran'da yapılacak. Sınav tarihinde de herhangi bir erteleme söz konusu değil.

Disiplini olan, ödevlerini düzenli yapan ve özellikle çok kitap okuyan çocuklar nerede olurlarsa olsunlar başarılı olurlar.

Türkiye'de yapılan araştırmalarda aynı zamanda spor ve sanat ile uğraşan çocuklar daha başarılı oluyor."