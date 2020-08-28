LG'den koronavirüse karşı akıllı maske

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle birçok şirket salgınla mücadelede kendi teknolojilerini geliştiriyor ve maske ürerimine destek oluyor.

Bu şirketlerden biri olan Güney Koreli elektronik devi LG, PuriCare ismini verdiği akıllı bir maske üzerinde çalışıyor.

Söz konusu maske için, mini fandan solunum sensörüne ve hava temizliyiciye kadar gereken parçaları geliştiren şirket, bu maskede iki adet H13 HEPA filtre kullanıyor.

LG PURICARE AKILLI MASKE NASIL ÇALIŞIYOR?

İçerisinde pille çalışan fanlara ve bir çift değiştirilebilir hava temizleyici filtreye sahip LG PuriCare, içindeki sensörler sayesinde insanların nefes alışveirşini takip ederek fan hızını buna göre ayarlıyor.

LG PuriCare, kullanıcının tam olarak yüzüne oturduğundan, herhangi bir sızıntıya geçit vermiyor.

Üzerinde 820 mAh kapasiteli batarya yer alan ve enerjisini bu pilden alan ürün, maksimum 8 saate kadar batarya ömrü sunuyor.

Aynı zamanda UV-LED ışıklara da sahip maske, zararlı bakterileri yok edebiliyor.

LG, ürünün fiyatı ya da ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili kesin bir bilgi paylaşmadı ancak LG PuriCare’in yılın son çeyreğinde belirli pazarlarda satışa sunulacağı gelen bilgiler arasında.